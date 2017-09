Ο Ολυμπιακός απόψε αντιμετωπίζει την Ξάνθη στα Πηγάδια με στόχο να πάρει τη νίκη και να κάνει το «3 στα 3» στο φετινό πρωτάθλημα. Live από το gavros.gr στις 20:30/NS1…

Στον αγώνα με τους Ακρίτες ο Μπέσνικ Χάσι έδωσε φανέλα βασικού στους Ούρος Τζούρτζεβιτς και Μπιόρν Ενγκελς, οι οποίοι αποκτήθηκαν στις τελευταίες ημέρες της μεταγραφικής περιόδου και απόψε θα κάνουν το ντεμπούτο τους με τη φανέλα του Θρύλυ.

Στο ματς με την Ξάνθη ο Χάσι παρατάσσει τον Ολυμπιακό με τον Καπίνο κάτω από τα δοκάρια και τους Ρομαό και Ενγκελς στο κέντρο της άμυνας. Στο αριστερό άκρο θα είναι ο Κούτρης και στο δεξί ο Φιγκέιρας.

Στο χώρο του κέντρου θα βρίσκονται οι Ζιλέ και Οτζίτζα, οι οποίοι θα έχουν μπροστά τους τον Φορτούνη, ενώ στις δύο άκρες θα είναι οι Σεμπά και Μάριν. Στην κορυφή της επίθεσης θα ξεκινήσει ο Τζούρτζεβιτς.

Οι επιλογές του Χάσι επιβεβαιώνουν μέχρι... κεραίας το ρεπορτάζ του «ΓΑΥΡΟΥ», ο οποίος στο σημερινό του φύλλο σας είχε ενημερώσει πλήρως για τα πλάνα του 46χρονου τεχνικού για το ματς με την Ξάνθη

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Ξάνθη. / The line-up for today's match against Xanthi.#olympiacos #XANOLY #superleague pic.twitter.com/xfHSDc8tQr