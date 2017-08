Ο Ολυμπιακός είναι πανέτοιμος για την ρεβάνς με την Παρτιζάν για τον γ’ προκριματικό γύρο του Champions League με τον Μπέσνικ Χάσι να κάνει γνωστά τα πλάνα του για τους αρχικούς 11 ποδοσφαιριστές που θα χρησιμοποιήσει κόντρα στους Σέρβους. Live από το gavros.gr στις 21:45/NS2

Πιο συγκεκριμένα, ο Καπίνο θα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια της εστίας των «ερυθρόλευκων, με τους Ρέτσο και Βούκοβιτς (θα κάνει το ντεμπούτο του με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων») να αγωνίζονται στο κέντρο της άμυνας. Η τετράδα της άμυνας του Ολυμπιακού συμπληρώνεται με τους Φιγκέιρας (δεξιά) και Κούτρη στα αριστερά..

Στα χαφ θα βρίσκονται οι Ρομαό και Οφόε, ενώ στα πλάγια οι Καρσελά και Μάριν. Ο Φορτούνης θα βρίσκεται πίσω από τον μοναδικό προωθημένο επιθετικό Μπεν στο γνωστό 4-2-3-1 που χρησιμοποιεί ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων».

Αναλυτικά οι αρχικοί 11 που επέλεξε ο Μπέσνικ Χάσι για το ματς με την Παρτιζάν:

Καπίνο, Φιγκέιρας, Ρέτσος, Βούκοβιτς, Κούτρης, Ρομαό, Οφόε, Καρσελά, Φορτούνης, Μάριν, Μπεν

Στον πάγκο του Θρύλου βρίσκονται: Γιαννιώτης, Ομάρ, Σιώπης, Εμενίκε, Ζντιέλαρ, Πάρντο και Σεμπά

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Παρτιζάν. / The line-up for today's match against Partizan. #olympiacos #OLYPAR pic.twitter.com/Vp5lZjvpJ1