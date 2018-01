Την προετοιμασία του για τον αγώνα με τη Λάρισα ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός το Σάββατο, με τον Χρήστο Κόντη να παίρνει μαζί του 21 παίκτες, μαζί και τον Εχσάν Χατζισαφί, τον Ιρανό μπακ που αποκτήθηκε πρόσφατα και ο οποίος δεν αποκλείεται να παίξει κιόλας την Κυριακή.



Πέραν του νέου μεταγραφικού αποκτήματος του Ολυμπιακού, ο Κόντης έχει πάρει μαζί του τον Αγγελόπουλο και τον Μαρτίνς, κάτι που δείχνει για τον Πορτογάλο τουλάχιστον πως δεν αποκλείεται να υπολογίζεται από εδώ και πέρα.



Αναλυτικά η αποστολή



Ανδρούτσος, Αγγελόπουλος, Ανσαριφάρντ, Μποτία, Χουτεσιώτης, Σισέ, Τζούρτζεβιτς, Ελαμπντελαουί, Ένγκελς, Φορτούνης, Χατζισαφί, Ζιλέ, Κούτρης, Μάριν, Μάρτινς, Νικολάου, Πάρντο, Προτό, Ρομαό, Σεμπά, Ταχτσίδης.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΛ. / The players selected for the match against AEL FC. #olympiacos #slgr #AELOLY #superleaguegreece #superleague #legend #MiaGro8ia #greece #football #squadlist pic.twitter.com/L4zoltOe3r