Στείλτε μας τις "ερυθρόλευκες" φωτογραφίες σας από το "Ναό" μας με e-mail στο mistamatas@olympiacos.org! Send your "red and white" photos taken in our stadium to mistamatas@olympiacos.org! #olympiacos #fans #karaiskaki#WeKeepOnDreaming #oloistonao#mistamatas​

A photo posted by olympiacosfc (@olympiacosfc) on Jan 7, 2017 at 12:34am PST