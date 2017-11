Ο Ολυμπιακός το βράδυ της Τρίτης, κάνοντας μια τεράστια εμφάνιση, ήρθε ισόπαλος 0-0 κόντρα στην Μπαρτσελόνα, στο «Γ. Καραϊσκάκης», με αρκετούς παίκτες των «ερυθρολεύκων» να μένουν εκστασιασμένοι από την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι ΓΑΥΡΟΙ στο Φαληρικό γήπεδο.

Ένας από αυτούς, ήταν ο Σίλβιο Προτό, με τον Βέλγο τερματοφύλακα, ακόμα να μην μπορεί να συνειδητοποιήσει το τι ακριβώς έκανε ο λαός του Θρύλου στο ματς.

«Μια βραδιά που θα μείνει για πάντα στη μνήμη μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους οπαδούς μας που μας βοήθησαν στο να έχουμε μια καλή απόδοση. Μαγικό Καραϊσκάκη», ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια του, στον επίσημο λογαριασμό του στο twitter.

Δείτε το ποστάρισμά του:

A night who will stay in our memories. Big thanks to our fans for helping us to achieve a good team performance.Magic Karaïskaki ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/Ql7wxjvXw0