Μπορεί το παιχνίδι με την Γιουβέντους να είναι αδιάφορο βαθμολογικά για τον Ολυμπιακό, αλλά οι «ερυθρόλευκοι» ποδοσφαιριστές θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό και θα προσπαθήσουν να ολοκληρώσουν με νίκη τη φετινή ευρωπαϊκή τους περιπέτεια.

Ο Μπιορν Ενγκελς με ανάρτησή του στα social media, αναφέρθηκε στη μάχη του Θρύλου με την ιταλική ομάδα, τονίζοντας ότι ο ίδιος και οι συμπαίκτες του θα προσπαθήσουν να πάρουν ένα καλό αποτέλεσμα κόντρα στους «μπιανκονέρι».

«Το τελευταίο μας φετινό ματς στο Champions League. Να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα», έγραψε χαρακτηριστικά στο Twitter.

Our last Champions League game of the season. Let’s go out with a good result! 🔥👊🏻 #OLYJuve #UCL #Olympiacos pic.twitter.com/EIZCURhVrb