Νέο συμβόλαιο με την Εβερτον υπέγραψε ο Κέβιν Μιραλάς, ο οποίος θα παραμείνει στο «Γκούντισον Παρκ» μέχρι το καλοκαίρι του 2020. Ο Βέλγος έβαλε την υπογραφή του σε νέο τριετές συμβόλαιο και δήλωσε χαρούμενος που θα παραμείνει στη βρετανική ομάδα.

«Είναι ένα συμβόλαιο πολύ σημαντικό για μένα και την οικογένεια μου. Είμαι χαρούμενος εδώ. Έχουμε μία υπέροχη ομάδα, υπέροχο προπονητή και υπέροχους οπαδούς. Ελπίζω να υπογράψουμε μερικούς τοπ ποδοσφαιριστές για να παλέψουμε για μία θέση στο Champions League και να κατακτήσουμε ίσως ένα τίτλο», δήλωσε ο Μιραλάς.

Ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού, ο οποίος βρίσκεται από το 2012 στην Εβερτον, έχει πραγματοποιήσει 171 εμφανίσεις με τη φανέλα των «ζαχαρωτών» και έχει σημειώσει 39 γκολ.

