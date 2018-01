Premier match, premier but 👌🏿⚽️🔴⚪️ Je suis content de marquer mon premier but en ce match amical !!.. First game, first goal 👌🏿⚽️🔴⚪️ I’m happy to score my first goal in this friendly game !!.. #ben31#ben_m31#crvenazvezdafc#belgrade#redstarbelgrade#friendlygame#firstgame#firstfriendlygame#firstgoal#newstart#happy

A post shared by El-Fardou Ben MOHAMED (@ben_m31) on Jan 25, 2018 at 10:02am PST