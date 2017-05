ΓΡΑΦΕΙ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Εσπασε όλα τα ρεκόρ, με 13 γκολ σε 15 ματς, και πανηγυρίζει το πρωτάθλημα που κατέκτησε με την Ουνιβερσιντάδ ντε Τσίλε στην πατρίδα του ο Φελίπε Μόρα. Ο 24χρονος στράικερ, που βρίσκεται στο «μόνιτορ» του Ολυμπιακού, σκόραρε ξανά στο νικητήριο παιχνίδι της ομάδας του επί της Ο’ Χίγκινς (0-3), το οποίο της χάρισε τον τίτλο της Clausura και πάνω στο μεθύσι των πανηγυρισμών, δήλωσε ότι θα ήθελε να παραμείνει για πάντα στον σύλλογο. «Είμαι χαρούμενος. Αξιζε όλη η προσπάθεια, όλες οι θυσίες και η σκληρή καθημερινή δουλειά. Είμαι ευτυχισμένος που κατέκτησα τον τίτλο. Για το μέλλον μου, δεν γνωρίζω. Είμαι χαρούμενος εδώ και θα μπορούσα να μείνω για πάντα», υποστήριξε ο διεθνής επιθετικός, ο οποίος παρότι δέχθηκε ένα δυνατό χτύπημα στο γόνατο, κατά τη διάρκεια της τελευταίας αναμέτρησης, ούτε που το σκέφτηκε να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο: «Ηθελα να τελειώσω το ματς. Η αλήθεια είναι ότι πονάω, αλλά δεν είναι τίποτα μπροστά στην ευτυχία που αισθάνομαι. Ενιωθα ενοχλήσεις στο γόνατο και δυσκολευόμουν να τρέξω, όμως είχα μεγάλη θέληση να συνεχίσω να παίζω… Είναι πολύ μεγάλη η επιτυχία μας. Τίποτα δεν μας χαρίστηκε και ο προπονητής προσέφερε ώθηση σε μία ομάδα που… κοιμόταν! Του αξίζουν συγχαρητήρια. Αφιερώνω τον τίτλο στον παππού μου, ο οποίος ονειρευόταν να με δει να παίζω για την Ουνιβερσιντάδ και να κατακτώ το πρωτάθλημα με τη φανέλα της».

Η ΡΗΤΡΑ ΤΟΥ ΜΟΡΑ ΚΑΙ Η ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΤΗΣ… ΕΛΛΑΔΑΣ!

Ο πρόεδρος του συλλόγου, Κάρλος Χέλερ Σολάρι, ξεκαθάρισε ότι το πρώτο μέλημά του ενόψει της συμμετοχής της «U» στο επόμενο Κόπα Λιμπερταδόρες είναι η διατήρηση του Γκιγιέρμο Ογιος στον πάγκο και του Φελίπε Μόρα στο ρόστερ, αν και παραδέχθηκε ότι η καταληκτική απόφαση ανήκει στον ποδοσφαιριστή, λόγω της ρήτρας εξαγοράς που προβλέπεται στο συμβόλαιό του. «Ελπίζω ότι ο Γκιγιέρμο θα συνεχίσει μαζί μας για πολλά χρόνια ακόμα. Εχει μία οψιόν στο συμβόλαιό του (για 3,5 εκατ. ευρώ περίπου) και θα προσπαθήσουμε να τον πείσουμε να παραμείνει. Ελπίζω να τα καταφέρουμε, διότι θα ήταν ιδανικό να διατηρήσουμε την ομάδα ως έχει, ενόψει του Κόπα Λιμπερταδόρες», τόνισε ο επικεφαλής της Ουνιβερσιντάδ, τα γραφεία της οποίας βρίσκονται στη… Λεωφόρο της Ελλάδας στο Σαντιάγο! Αυτή η ονομασία δόθηκε στη συγκεκριμένη λεωφόρο, μήκους 13 χιλιομέτρων, το 1962, προς τιμήν των καλών σχέσεων Ελλάδας-Χιλής και εξαιτίας του γεγονότος ότι εκεί βρίσκονται το Ολυμπιακό Στάδιο της Χιλής και η Ορθόδοξη εκκλησία Κωνσταντίνου και Ελένης.

ΑΝΑΨΕ… ΦΩΤΙΕΣ Ο ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΒΑΪΣ

Εξι λέξεις, που ανήρτησε πριν από μερικές ημέρες σε λογαριασμό του στα social media ο Βλάντιμιρ Βάις, ήταν αρκετές για ν’ ανάψει… φωτιές και στη Σκωτία! «Τελικά, μπορεί και να επιστρέψω (So I might be coming back…)», ήταν το αινιγματικό post του Σλοβάκου, ο οποίος «ψάχνεται» να φύγει από το Κατάρ και την Αλ-Γκαράφα και το όνομά του έχει επανέλθει στην «ερυθρόλευκη» επικαιρότητα. Πολύ θα τον ήθελαν και οι Ρέιντζερς, βεβαίως, εκεί όπου πραγματοποίησε σπουδαία πράγματα προ επταετίας, το σίγουρο ωστόσο είναι ότι ο 27χρονος εξτρέμ αισθάνεται την ανάγκη να επιστρέψει στην Ευρώπη. Και μάλιστα σε κάποιον οικείο προορισμό…

Για τον Γκονζάλο Ροντρίγκες, ο οποίος επίσης αποτελεί περίπτωση που εξετάζουν οι πρωταθλητές Ελλάδας, η «Corriere dello Sport» έγραψε χθες ότι ο 33χρονος Αργεντινός στόπερ δεν κρύβει την προτίμησή του να υπογράψει στη Λάτσιο μέσα στο καλοκαίρι, οπότε και μένει ελεύθερος από τη Φιορεντίνα, καθώς βρίσκει πιο δελεαστική την προοπτική μετακόμισης στην «αιώνια πόλη» απ’ ό,τι στο Μιλάνο. Η Λάτσιο φέρεται να του έχει ήδη υποβάλει πρόταση για διετές συμβόλαιο, με 1 εκατ. ευρώ ετησίως, τη στιγμή που το ενδιαφέρον της Ιντερ και της Μίλαν παραμένει φιλολογικό.

«ΠΟΡΤΑ» ΓΚΑΡΝΤ ΣΤΟΥΣ ΓΑΛΛΟΥΣ

Ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού θα αρχίσει να… τρέχει με χίλια μόλις ανακοινωθεί το όνομα του νέου προπονητή, κάτι που αναμένεται να συμβεί εντός της εβδομάδας. Ενα απ’ τα πρόσωπα που απασχόλησαν τους «ερυθρόλευκους» τις προηγούμενες εβδομάδες, ο Ρεμί Γκαρντ, έριξε «πόρτα» στη γαλλική ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, αρνούμενος την πρόταση ν’ αναλάβει τεχνικός διευθυντής σε όλες τις εθνικές ομάδες των «τρικολόρ». Αυτή ήταν η δεύτερη φορά που ο Γκαρντ αρνήθηκε τη θέση, γεγονός που δείχνει ότι ο πρώην τεχνικός της Λιόν και της Αστον Βίλα θέλει να επιστρέψει στους πάγκους και φαίνεται πως… κάτι περιμένει. Οι συμπατριώτες του επιμένουν ότι παραμένει στο «κάδρο» για τη Νις, εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που θέλουν τον Λουσιάν Φαβρ να εγκαταλείπει την ομάδα-έκπληξη του φετινού Σαμπιονά για λογαριασμό της Μπορούσια Ντόρτμουντ.