Ο Ολυμπιακός είναι πρωτοπόρος και ο ηγέτης του Βαγγέλης Μαρινάκης προσπαθεί πάντα να βοηθάει τους συνανθρώπους μας.

Ο Θρύλος αυτές τις ημέρες, λοιπόν, διοργανώνει μαζί με το πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ το Παγκόσμιο Ποδοσφαιρικό Συνέδριο “Reinforcing, Crossing, and Transcending Borders: Soccer in a Globalized World” ή αλλιώς «Ενδυναμώνοντας, Περνώντας και Υπερβαίνοντας τα Σύνορα: Το Ποδόσφαιρο στον Κόσμο της Παγκοσμιοποίησης».

Μια σπουδαία συνεργασία στην οποία αναφέρθηκε με ανάρτησή της στα social media η διεθνής οργάνωση κατά του ρατσισμού στο ποδόσφαιρο, FARE. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της: «Ο Ελληνας γίγαντας συνεργάζεται με το Χάρβαρντ»!

Δείτε την ανάρτηση:

and Greek giant @olympiacos_org partner-up w/@Harvard for conference on football's power to overcome borders 3/3 https://t.co/CM3v9LSRwm pic.twitter.com/7AnKJMHCdj