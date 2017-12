Με ανάρτηση στην επίσημη σελίδα της η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέφρασε τη στήριξή της στην Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ βρίσκεται πάντα κοντά στον συνάνθρωπο και στηρίζει όλες τις προσπάθειες για έναν κόσμο με δικαιώματα και ελευθερίες για όλους χωρίς διακρίσεις.

Πιο συγκεκριμένα στην ανάρτησή της τόνισε: «Ο Ολυμπιακός στηρίζει την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για έναν κόσμο με δικαιώματα και ελευθερίες χωρίς διακρίσεις!»

Ο Ολυμπιακός στηρίζει την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για έναν κόσμο με δικαιώματα και ελευθερίες χωρίς διακρίσεις! / Olympiacos supports the Human Rights Day, for the same rights and freedom without any discrimination all around the world! #HumanRightsDay pic.twitter.com/t304jwj82b