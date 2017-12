Μήνυμα στα social media, με το οποίο εκφράζει τη στήριξή της στον αγώνα που γίνεται κατά του AIDS, ανάρτησε το πρωί της Παρασκευής η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

«Σήμερα, 1η Δεκεμβρίου, είναι η Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS. Ο Ολυμπιακός στηρίζει τον αγώνα κατά του AIDS», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η 1η Δεκεμβρίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS το 1988, με απόφαση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και στη συνέχεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Δείτε την ανάρτηση:

Σήμερα, 1η Δεκεμβρίου, είναι η Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS. Ο Ολυμπιακός στηρίζει τον αγώνα κατά του AIDS.



Today, December 1st, is #WorldAIDSDay. Olympiacos supports the fight against AIDS.#olympiacos #support #december #care #HIVprevention #WAD2017 #fightingHIVtogether pic.twitter.com/rC0EFdhsYD