Δύο γκολ έχει στο πρωτάθλημα ο Μπιορν Ένγκελς. Το πρώτο ήταν με την Ξάνθη και το δεύτερο στον Ναό με τον ΠΑΟΚ. Παράλληλα, ήταν το πρώτο του στο γήπεδο του Θρύλου, με τον στόπερ της ομάδας να αναρτά μήνυμα στα social media, με το οποίο φαίνεται πως είναι πολύ ικανοποιημένος από αυτά που έκανε ο ίδιος και η ομάδα.



«Εκπληκτική η απόδοση της ομάδας! Νιώθω πολύ ωραία που σκόραρα το πρώτο μου γκολ στο Καραϊσκάκη. Ευχαριστώ τους οπαδούς για την εκπληκτική ατμόσφαιρα», έγραψε ο Βέλγος.







Incredible team performance! Feels amazing to score my first goal in Karaiskakis. Thanks to the fans for the amazing atmosphere🙌🏻🔥#MiaGro8ia pic.twitter.com/ocG4q4Gzwq