Ο Θρύλος γύρισε εκεί που ανήκει: στην ελίτ της Ευρώπης και σήμερα στην κλήρωση που θα γίνει στο Μονακό θα μάθει τους αντιπάλους του στους ομίλους του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν στα αστέρια και γέμισαν με χαρά και περηφάνια τους ΓΑΥΡΟΥΣ, που είδαν την ομάδα να αποδίδει ωραίο ποδόσφαιρο και πετυχαίνει τον πρώτο από τους φετινούς της στόχους.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός το πρωί της Πέμπτης ανάρτησε μια φωτογραφία με το σήμα του Ολυμπιακού να βρίσκεται στα… αστέρια και τη συνόδευσε με το παρακάτω μήνυμα: «Ο Θρύλος επιστρέφει στο UEFA Champions League!»

Δείτε την ανάρτηση:

Ο Θρύλος επιστρέφει στο UEFA Champions League! / The Legend return to the @ChampionsLeague! #olympiacos #UCL #UCLdraw #OLYucldraw #MiaGro8ia pic.twitter.com/FmGXVK21dQ