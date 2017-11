Ο Ολυμπιακός στηρίζει την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.



Και ανάρτησε μήνυμα στα social media, το οποίο γράφει.



«Ο Ολυμπιακός στηρίζει την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών».



Πάντα ευαίσθητος σε κοινωνικά ζητήματα ο μεγαλύτερος σύλλογος της χώρας.







Olympiacos supports the International Day for the Elimination of Violence against Women.#olympiacos #support #women #november #EndVAW #ViolenceAgainstWomen pic.twitter.com/uZHyKEXKMT