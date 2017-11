Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ δεν ξεχνά... Την Κυριακή το μεσημέρι ΟΛΟΙ στο κάστρο μας... #olympiacos #gate7 #🔴⚪️werulethisland

A post shared by Konstantinos Karapapas (@karapapas) on Nov 2, 2017 at 3:03am PDT