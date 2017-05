Στις αρχές της σεζόν και πιο συγκεκριμένα στις 14 Σεπτεμβρίου, η Νότιγχαμ αντιμετώπισε εκτός έδρας τη Ρόδεραμ για την έβδομη αγωνιστική της Τσάμπιονσιπ. Εκείνο το παιχνίδι είχε λήξει ισόπαλο 2-2, με τον Απόστολο Βέλλιο να κάνει το 1-2 στο 85'.



Ήταν ένα απίστευτο γκολ από τον Έλληνα επιθετικό, με ψαλιδάκι, γκολ το οποίο αναδείχτηκε καλύτερο της φετινής σεζόν από τους οπαδούς της Φόρεστ.



Πραγματικά απίθανο γκολ, που μπορεί να μην χάρισε τη νίκη στην ομάδα του, αλλά ήταν χάρμα ιδέσθαι.



Δείτε το βίντεο

⚽️ #NFFC supporters have voted the overhead kick from Apostolos Vellios against @OfficialRUFC as the club’s Goal of the Season. pic.twitter.com/mmGzwK3Uvi