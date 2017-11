Ο Ολυμπιακός πήρε τεράστιο αποτέλεσμα την προηγούμενη Τρίτη (0-0) με την Μπαρτσελόνα στο «Γ. Καραϊσκάκης» και πλέον παίζει στο επόμενο ματς στις 22 Νοεμβρίου κόντρα στην Σπόρτινγκ, σε ένα ματς που θα κρίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό το αν θα συνεχίσει στην Ευρώπη.

Ο Θρύλος στο συγκεκριμένο ματς, όπως άλλωστε και σε όλα του τα παιχνίδια, θα έχει στο πλευρό του τους ΓΑΥΡΟΥΣ, οι οποίοι θα τον στηρίξουν με τη δυνατή φωνή τους.

Μάλιστα, μέσω της επίσημης σελίδας στα social media της Θύρας 7 έγινε γνωστό ότι διοργανώνεται μονοήμερη και διήμερη εκδρομή για την Λισσαβώνα.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Θύρας 7:

«O OΛYMΠIAKOΣ ΠAEI ΓIA TH ΠPOKPIΣH.

H ΘEΣH MAΣ EINAI ΔIΠΛA TOY ME ΦΩNH KAI ΠAΘOΣ.

ΓI'AYTO TO ΣKOΠO ΔIOPΓANΩNETAI MONOHMEPH KAI ΔIHMEPH EKΔPOMH ME 220€ KAI 320€ ANTIΣTOIXA ΣYN TO EIΣITHPIO TOY AΓΩNA.

ΠΛHPOΦOPIEΣ KAI EΓΓPAΦEΣ ΣTOYΣ ΣYNΔEΣMOYΣ.

OΠOY ΠAIZEIΣ MAZI ΣOY MIA ZΩH.

OΛOI ΛIΣΣABΩNA ΓIA TH NIKH».