ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΙΑ ΓΡΟ8ΙΑ! Την Τρίτη (15/8) και την Τετάρτη (16/8), θα συνεχιστεί η παράδοση και αγορά εισιτηρίων διαρκείας με ώρες 10:00-18:00 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (Είσοδος VIP). Περισσότερες πληροφορίες στο www.olympiacos.org και στο τηλέφωνο 210 48 00 920. #MiaGro8ia #olympiacos #seasonstickets #fans #karaiskaki #WeKeepOnDreaming #olyseasonticket

A post shared by olympiacosfc (@olympiacosfc) on Aug 14, 2017 at 7:47am PDT