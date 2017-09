Το δικό του μήνυμα ενόψει του αγώνα με την ΑΕΚ ανάρτησε ο Μπιορν Ένγκελς.



«Ανέβασε» ένα ωραίο βίντεο στο διαδίκτυο, με τον ίδιο να φαίνεται να σκοράρει στην Ξάνθη και με φόντο στο τέλος τον πύρινό μας κόσμο, ανάρτησε το παρακάτω μήνυμα.



«Πολύ σημαντικό παιχνίδι απόψε! Ας στηρίξουμε όλοι την ομάδα», ήταν αυτό που έγραψε.

Very important game tonight. Let's all get behind the team! 🔥🔴⚪️ #AEKOLY #Olympiacos pic.twitter.com/FEmxChybKK