Μια ακόμα μεταγραφική κίνηση για τον πρωταθλητή Ελλάδας. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Κροάτη παιχταρά Χρβόγε Μίλιτς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Χρβόγε Μίλιτς».

Ο Κροάτης άσος, ο οποίος βρισκόταν από το απόγευμα του Σαββάτου στην Ελλάδα, πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.

ΤΟ WHO IS WHO ΤΟΥ ΧΡΒΟΓΕ ΜΙΛΙΤΣ

Ο Χρβόγε Μίλιτς (1,83μ.) γεννήθηκε στις 10 Μαΐου του 1989 στο Osijek της Κροατίας. Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις Ακαδημίες της Hajduk Split, όπου και αγωνίστηκε από το 2006 μέχρι και το 2009. Τη σεζόν 2009-2010 έπαιξε στο σουηδικό πρωτάθλημα, με τα χρώματα της Djurgården.

Επόμενη ομάδα για τον Κροάτη αμυντικό η Istra 1961, στην οποία αγωνίστηκε για μία διετία. Το καλοκαίρι του 2013 άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, καθώς πήρε μεταγραφή στη Rostov, αγωνιζόμενος για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της Ρωσίας.

Μετά από δύο σεζόν, επέστρεψε στα πάτρια εδάφη και συγκεκριμένα στην πρώτη ομάδα, από την οποία αναδείχθηκε. Το 2015 ο Χρβόγε Μίλιτς έγινε και πάλι μέλος της Hajduk Split, φορώντας την φανέλα της για μία χρονιά, πριν έρθει η πρόταση από το Campionato.

Στις 16 Αυγούστου του 2016, η Fiorentina έρχεται σε συμφωνία με την Hajduk Split και κάνει δικό της τον Κροάτη αμυντικό. Στη ομάδα της Φλωρεντίας αγωνίστηκε σε 23 παιχνίδια, την χρόνια που μας πέρασε. Είναι διεθνής με την Εθνική Κροατίας, καθώς έχει 6 συμμετοχές με το εθνόσημο.