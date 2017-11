Χωρίς απρόοπτα ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός την προετοιμασία του για τον σαββατιάτικο αγώνα με τον Λεβαδειακό, για την 11η αγωνιστική της Σούπερ Λίγκας.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας το απόγευμα της Παρασκευής πραγματοποίησαν την τελευταία τους προπόνηση ενόψει του παιχνιδιού με τους Βοιωτούς και μετά την ολοκλήρωσή της ο Τάκης Λεμονής ανακοίνωσε τους παίκτες που απαρτίζουν την «ερυθρόλευκη» αποστολή.

Σε αυτή δεν βρίσκεται ο Ρομαό, ο οποίος έχει δηλωθεί να εκτίσει την ποινή του, αλλά ούτε ο Οτζίτζα, που έχει χάσει τις τελευταίες προπονήσεις και δεν είναι ακόμα 100% έτοιμος. Παράλληλα εκτός αποστολής έμειναν οι Μπεν και Βούκοβιτς.

Ο προπονητής του Θρύλου συμπεριέλαβε στην αποστολή 19 ποδοσφαιριστές. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους: Μποτία, Καρσελά, Χουτεσιώτη, Σισέ, Τζούρτζεβιτς, Ελαμπντελαουί, Ένγκελς, Φιγκέιρας, Φορτούνη, Ζιλέ, Καπίνο, Ανσαριφάρντ, Κούτρη, Μάριν, Μάρτινς, Πάρντο, Προτό, Σεμπά και Ταχτσίδη.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ:

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Λεβαδειακό. / The players selected for the match against Levadiakos.#olympiacos #slgr #OLYLEV #superleague #legend #MiaGro8ia #greece #football #squadlist pic.twitter.com/5uR93uCkow