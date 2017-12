Χωρίς απρόοπτα ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός την προετοιμασία του για τον αγώνα με την Γιουβέντους, για την 6η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» το απόγευμα της Δευτέρας πραγματοποίησαν την τελευταία τους προπόνησης πριν το ματς με τους «μπιανκονέρι» και μετά το τέλος του προγράμματος ο προπονητής του Θρύλου ανακοίνωσε την αποστολή για την αναμέτρηση με τους Ιταλούς.

Σε αυτή βρίσκεται κανονικά ο Αλμπέρτο Μποτία, ο οποίος είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή στον αγώνα με τον Απόλλωνα Σμύρνης και ήταν αμφίβολος για το ματς με την Γιουβέντους.

Αναλυτικά η αποστολή: Ανδρούτσος, Μπεν, Μποτία, Χουτεσιώτης, Τζούρτζεβιτς, Ελαμπντελαουί, Ένγκελς, Φορτούνης, Ζιλέ, Κούτρης, Μάριν, Νικολάου, Οτζίτζα, Πάρντο, Προτό, Ρομαό, Σεμπά και Ταχτσίδης.

