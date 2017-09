Ο Ολυμπιακός το βράδυ της Δευτέρας ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με την Σπόρτινγκ και πλέον είναι πανέτοιμος για τη μεγάλη μάχη!

Ο Θρύλος ξεκινάει το ταξίδι του στους ομίλους του Champions League και θα τα δώσει όλα για να πάρει τη νίκη και να γεμίσει με χαρά και περηφάνια τους ΓΑΥΡΟΥΣ!

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Μπέσνικ Χάσι ανακοίνωσε την αποστολή για τον αγώνα με τους Πορτογάλους, τους οποίους ο Θρύλος θέλει να κερδίσει, προκειμένου να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Συγκεκριμένα, την αποστολή του Ολυμπιακού απαρτίζουν οι: Ανδρούτσος, Μπεν, Καρσελά, Χουτεσιώτης, Τζούρτζεβιτς, Ελαμπντελαουί, Εμενίκε, Ένγκελς, Φιγκέιρας, Φορτούνης, Ζιλέ, Καπίνο, Κούτρης, Μάριν, Νικολάου, Οτζίτζα, Πάρντο, Προτό, Ρομαό, Σεμπά, Ζντιέλαρ.

Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ:

Η αποστολή για το ματς κόντρα στην Σπόρτινγκ. / The players selected for the match against @Sporting_CP.#olympiacos #UCL #OLYSCP #OLYSPO pic.twitter.com/XdVTlEb7AK