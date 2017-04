Χωρίς απρόοπτα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον επαναληπτικό του Κυπέλλου Ελλάδας με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ.

Οι «ερυθρόλευκοι» το απόγευμα της Τρίτης προπονήθηκαν υπό τις οδηγίες του Τάκη Λεμονή και μετά το πέρας της προπόνησης ο τεχνικός του Θρύλου ανακοίνωσε την αποστολή για τον αγώνα της Τετάρτης.

Σε αυτή βρίσκεται κανονικά ο Μάνουελ Ντα Κόστα, ο οποίος είχε τραυματιστεί στο πρόσφατο παιχνίδι του πρωταθλήματος με τον ΠΑΣ Γιάννινα. Οπως έχει γράψει ο «ΓΑΥΡΟΣ» στο σημερινό του φύλλο, ο Μαροκινός σέντερ μπακ θα παίξει κανονικά στη ρεβάνς του ΟΑΚΑ.

Συγκεκριμένα, την αποστολή απαρτίζουν οι: Ανδρούτσος, Ανσαριφάρντ, Μποτία, Μπουχαλάκης, Καμπιάσο, Καρντόσο, Χουτεσιώτης, Ντα Κόστα, Ντε Λα Μπέγια, Ντομίνγκεζ, Ελιουνούσι, Φιγκέιρας, Φορτούνης, Καπίνο, Μάριν, Μάρτινς, Νικολάου, Ρέτσος, Ρομαό.

Δείτε την αποστολή:

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ. / The players selected for tomorrow's match against ΑΕΚ. #olympiacos #squadlist pic.twitter.com/QoPzceGOlw