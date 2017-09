Ο Ολυμπιακός το βράδυ του Σαββάτου ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Ατρόμητο και πλέον είναι πανέτοιμος για την αυριανή αναμέτρηση στον Ναό. Οι «ερυθρόλευκοι» το μεσημέρι της Κυριακής στις 16:00 θα υποδεχθούν τους Περιστεριώτες στο «Γ. Καραϊσκάκης» και θα τα δώσουν όλα για να πάρουν την πολυπόθητη νίκη.

Οι Πειραιώτες στην προπόνηση του Σαββάτου έριξαν μεγάλο βάρος στην τακτική και έδωσαν μεγάλη έμφαση στην επίθεση και στη δημιουργία φάσεων. Παράλληλα, δούλεψαν και στο αμυντικό κομμάτι, καθώς ο προπονητής του Θρύλου θέλει οι παίκτες του να πρεσσάρουν ψηλά και να δημιουργούν προβλήματα στους αντίπαλούς τους.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Τάκης Λεμονής ανακοίνωσε την αποστολή για τον αυριανό αγώνα, στην οποία βρίσκονται οι Ανδρούτσος, Μπεν, Μποτία, Καρσελά, Χουτεσιώτης, Σισέ, Τζούρτζεβιτς, Εμενίκε, Φιγκέιρας, Κούτρης, Μάριν, Μάρτινς, Νικολάου, Πάρντο, Οτζίτζα, Προτό, Ρομαό, Σεμπά, Ταχτσίδης, Ζντιέλαρ.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Φορτούνης, Ζιλέ, Ομάρ, Μίλιτς, Καπίνο και Ανσαριφάρντ, όπως επίσης και ο τραυματίας Βούκοβιτς, αλλά και ο τιμωρημένος Ενγκελς.

Δείτε την ανάρτηση:

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Ατρόμητο. / The players selected for the match against Atromitos. #olympiacos #slgr pic.twitter.com/S9BK1yQGBg