Χωρίς απρόοπτα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, για την 14η αγωνιστική της Σούπερ Λίγκας.

Οι «ερυθρόλευκοι» την Παρασκευή γυμνάστηκαν στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη και μετά το τέλος του προγράμματος ο Τάκης Λεμονής ανακοίνωσε την αποστολή για την αναμέτρηση του Σαββάτου.

Σε αυτή μάλιστα βρίσκεται ο νεαρός πορτιέρο, Γιάννης Αγγελόπουλος, ο οποίος είχε συμπεριληφθεί στην αποστολή και στον αγώνα με τον Κισσαμικό για το Κύπελλο Ελλάδας. Μια ακόμα σπουδαία εμπειρία για τον τερματοφύλακα της ομάδας Νέων του Θρύλου.

Αναλυτικά η αποστολή απαρτίζεται από τους: Αγγελόπουλο, Μποτία, Χουτεσιώτη, Σισέ, Τζούρτζεβιτς, Ελαμπντελαουί, Ένγκελς, Φιγκέιρας, Φορτούνη, Ζιλέ, Ανσαριφάρντ, Κούτρη, Μάριν, Μάρτινς, Νικολάου, Οτζίτζα, Πάρντο, Προτό, Ρομαό, Σεμπά και Ταχτσίδη.

