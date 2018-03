Χωρίς προβλήματα ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό και πλέον οι «ερυθρόλευκοι» είναι πανέτοιμοι για το μεγάλο ντέρμπι.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας το απόγευμα του Σαββάτου προπονήθηκαν υπό τις οδηγίες του Οσκαρ Γκαρθία και μετά το τέλος του προγράμματος ο Καταλανός ανακοίνωσε την αποστολή για το παιχνίδι της Κυριακής (4/3, 19:30).

Στην αποστολή βρίσκονται 22 ποδοσφαιριστές και συγκεκριμένα πρόκειται για τους: Χουτεσιώτη, Ιβουσιτς, Προτό, Μποτία, Ομάρ, Χατζισαφί, Κούτρη, Ενγκελς, Νικολάου, Σισέ, Ρομαό, Ταχτσίδη, Φορτούνη, Οτζίτζα, Μάριν, Ζιλέ, Μαρτίνς, Πάρντο, Τζούρτζεβιτς, Μιραλάς, Ανσαριφάρντ και Σεμπά.

Οι Πειραιώτες όλο το προηγούμενο διάστημα δούλεψαν σκληρά στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη και αύριο (4/3) θα τα δώσουν όλα για να πάρουν τη νίκη και να γεμίσουν με χαρά και περηφάνια τον κόσμο της ομάδας. Οι φίλαθλοι του Θρύλου δεν θα βρίσκονται στο γήπεδο, καθώς το παιχνίδι θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, ωστόσο, όπως τόνισε χαρακτηριστικά και ο Σίλβιο Πρότο, οι «ερυθρόλευκοι» θα παλέψουν και για τους ΓΑΥΡΟΥΣ!

Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ στα social media:

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό. / The players selected for the match against Panathinaikos FC.#olympiacos #slgr #superleaguegreece #legend #MiaGro8ia #squadlist pic.twitter.com/fcEJxjeFXN