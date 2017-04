Χωρίς απρόοπτα ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός την προετοιμασία του για τον αγώνα της Κυριακής με τον ΠΑΣ Γιάννινα (19:00), ο οποίος θα διεξαχθεί στον Ναό για την 29η αγωνιστική της Σούπερ Λίγκας.

Ο Θρύλος είναι πανέτοιμος για να πάρει τη νίκη κόντρα στους Ηπειρώτες και να πανηγυρίσει μαζί με τον κόσμο του την κατάκτηση του 7ου συνεχόμενου και συνολικά 44ου πρωταθλήματος στην ιστορία του.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Τάκης Λεμονής ανακοίνωσε την αποστολή για το παιχνίδι με τον ΠΑΣ, την οποία απαρτίζουν οι: Ανδρούτσος, Ανσαριφάρντ, Μπουχαλάκης, Καμπιάσο, Καρντόσο, Ντα Κόστα, Ντε Λα Μπέγια, Ντομίνγκεζ, Ελιουνούσι, Φιγκέιρας, Φορτούνης, Καπίνο, Λεάλι, Μάριν, Μάρτινς, Ρέτσος, Ρομαό, Σεμπά.

Στην αποστολή δεν βρίσκεται ο τιμωρημένος Μποτία, ενώ για λόγους τακτικής εκτός έμειναν οι Παρέδες, Μανθάτης και Χουτεσιώτης.

Δείτε την αποστολή του Θρύλου:

