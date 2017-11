Δύσκολο το έργο των αμυντικών του Ολυμπιακού χθες, καθώς Μέσι και Σουάρες είναι δύο από τους καλύτερους παίκτες του κόσμου. Κι όμως, εμποδίστηκαν μεταξύ άλλων από τον Μπιορν Ένγκελς, που ανάρτησε δύο μηνύματα με αφορμή το χθεσινό 0-0 της ομάδας. Ο Βέλγος στόπερ, έχοντας μπροστά του, τους δύο παικταράδες, έκανε ένα πολύ ωραίο σχόλιο, ενώ ανάρτησε λίγο αργότερα ακόμα ένα, εκφράζοντας την περηφάνια του. Λογικό, όταν τους έχει εμποδίσει κι αυτός να σκοράρουν.



Το ένα μήνυμα έγραφε: «Το Χάλογουϊν δεν γίνεται να είναι πιο τρομακτικό από αυτό», έχοντας τους Σουάρες και Μέσι κατά μέτωπο, ενώ στο δεύτερο σημείωσε.



«Περήφανος για την ομάδα. Παλέψαμε σκληρά για να πάρουμε τον πρώτο μας πόντο απέναντι σε μια δυνατή ομάδα. Η στήριξη ήταν καταπληκτική! Πάμε Ολυμπιακέ».

Halloween doesn’t get any scarier than this! 😭👻🎃 #UCL #OlyBarça pic.twitter.com/74E8hE1CCC

Proud of the team. We fought hard to get our 1st point against a strong side. Support was outstanding! Παμε Ολυμπιακός 🙌🏻🔴⚪️ #UCL #OlyBarça pic.twitter.com/hY0weCkbjn