*** «Μενεγάκης, αθλητικά στη κρατική Συριζέρτ: «Συνελήφθη ο Τάϊλερ Ντόρσι ... για Ντούη» ! (Ναι, έτσι ακριβώς το είπε, «για Ντούη»)!

Έχω καταλάβει αμέσως τι ... εστί Ντούη (DYII-Driving Under the Influence of Intoxicants, δηλαδή "οδήγηση υπό την επήρεια τοξικών ουσιών») αλλά δε γλύτωσα τον καφέ που μου έφυγε από το στόμα». (Αλέξανδρος Λ. Λεβεντίδης)

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΕΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΝΕΟΥΜΕ ΤΑΖΟΥΝ ΠΑΚΤΩΛΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΣΤΟΥΣ «ΑΣΤΕΓΟΥΣ» ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΧΤΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ!

Υψίστης ... προτεραιότητας θεωρεί η κυβέρνηση την οπερετική «αναδιάρθρωση» με τις είκοσι ομάδες!

Η κυβέρνηση το φέρνει απ' έξω απ' έξω και σιγά σιγά, αλλά κάποιοι αξιωματούχοι της, όπως ο υφυπουργός Αθλητισμού Βασιλειάδης, δεν κάνουν κανένα σκόντο στις συζητήσεις τους. Και όπως όλα δείχνουν, οι εκλογές για την ανάδειξη νέας κυβέρνησης, θα γίνουν μέχρι το τέλος του 2018 με πιθανότερο τον ερχόμενο Οκτώβριο.

Στη συνάντηση πού είχε με δύο προέδρους από τις λεγόμενες «άστεγες» τηλεοπτικά ΠΑΕ ( Σπανό του Ατρομήτου και Μπελεβώνη του Παναιτωλικού) για να τους παρουσιάσει το πλάνο της ... οπερετικής αναδιάρθρωσης πρωταθλήματος με αύξηση του αριθμού των ομάδων, τους έσκασε και το μυστικό.

Η αναδιάρθρωση αυτή, τους είπε, είναι άμεσης προτεραιότητας για την κυβέρνηση εν όψει των εκλογικών εξελίξεων πού προβλέπονται μέχρι το τέλος του έτους. Δεν είναι δυνατόν, πρόσθεσε, να αφήσουμε εκτός του πρωταθλήματος ομάδες ιστορικές, πού εκπροσωπούν μεγάλα τμήματα της επαρχίας, όπως η Παναχαϊκή, η Κέρκυρα και σε μεγάλο μέρος τα Χανιά.

Οι δύο πρόεδροι δεν γέλασαν ακούγοντας αυτές τις υφυπουργικές παπαρούπες, αλλά δεν αποδοκίμασαν κιόλας, αφού ο Βασιλειάδης στήριξε το ... τολμηρό του σχέδιο με ... πειστικότατα επιχειρήματα, πού μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν σε δύο λέξεις: ΠΑΚΤΩΛΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ !

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΝΤΑΜ ΠΑΠΑΝΤΑΜ !

Τα χρήματα αυτά θα δοθούν στις ΠΑΕ ( κυρίως στις άστεγες, αλλά με δυνατότητα ανάλογης προσαρμογής και για τις ...εστεγασμένες, με μικρότερα τηλεοπτικά συμβόλαια ) μόνον στην περίπτωση πού δεχθούν, ως πλειοψηφία στη Σούπερ Λίγκα, την υφυπουργική πρόταση !

Αναλύοντας την δέσμευσή του για «χρυσοπλήρωμα» των ΠΑΕ πού θα δεχτούν την εισήγηση – πρότασή του, ο Βασιλειάδης διαβεβαίωσε ότι τα χρήματα έχουν εξασφαλισθεί, είτε από την ΕΡΤ, είτε με επιβολή στοχευμένης φορολογίας σε στοιχηματικές εταιρείες, πού βεβαίως, δεν είναι σε θέση να καθορίσει από τώρα, με δημόσια δέσμευση, καθ' ότι ... «ακόμα δεν έχουμε βγει από τα μνημόνια πού εμποδίζουν τέτοιες πρωτοβουλίες» !

Ο Βασιλειάδης στήριξε τις υποσχέσεις του στη βάση ότι «ενεργεί κατόπιν εντολής του ίδιου του Τσίπρα», πού θεωρεί το θέμα «ύψιστης εκλογικής προτεραιότητας».

Και αυτό βεβαίως αποδεικνύει και τα σχέδια του Τσίπρα για εκλογές μέσα στο 2018, πού βάσει της λογικής μπορούν να προσδιορισθούν στις αρχές της νέας ποδοσφαιρικής περιόδου, δηλαδή το προσεχές φθινόπωρο.

Όσο για το ... «μετά», όπου το σχέδιο ... «αναντάμ παπαντάμ» του Βασιλειάδη αναφέρεται στην ... δραματική μείωση του αριθμού των ομάδων του πρωταθλήματος, από είκοσι σε ... δέκα ή δώδεκα, ή ποιος ξέρει αν δεν επικρατήσει κάποιο άλλο ... νούμερο, είναι προφανές ότι δεν ενδιαφέρει τον Τσίπρα και την κυβέρνησή του, αφού θα μιλάμε για διοργάνωση πού θα γίνει από καθεστώς ... ΑΛΛΗΣ κυβέρνησης. Το ΤΩΡΑ είναι το ζητούμενο και γι' αυτό το ΤΩΡΑ τα ματάκια μας έχουν να δουν πολλά ακόμη...

ΜΕ ... ΜΠΡΟΣΤΑΡΗ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΑΛΜΑΤΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ... ΠΑΜΕ ΕΞΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΙΣΩ!

Το 1958 ήταν η τελευταία φορά πού έγινε πρωτάθλημα σε ... Ομίλους!

0πως περιγράφεται σε ρεπορτάζ φιλοκυβερνητικών ( = «εξυγιαντικών ) ΜΜΕ, το σχέδιο Βασιλειάδη προβλέπει για φέτος την δημιουργία ΠΕΝΤΕ ΟΜΙΛΩΝ δυναμικότητας, με ΤΕΣΣΕΡΙΣ ομάδες στον καθένα τους !

Από αυτούς τους ομίλους, ύστερα από κλήρωση θα αναδειχθούν δύο νέοι όμιλοι των δέκα ομάδων έκαστος. Από τους δύο αυτούς Ομίλους θα βγουν οι πέντε καλύτεροι εκάστου και οι δέκα πρώτες ομάδες θα αγωνισθούν για τον τίτλο και την έξοδο στην Ευρώπη, ενώ οι δέκα τελευταίες θα παίξουν για την αποφυγή του υποβιβασμού.

Θεωρώ βεβαίως αδύνατον να προχωρήσω σε ανάλυση, για τα υπέρ και τα κατά αυτού του τραγελαφικού σχεδίου, διότι αν το έπραττα θα έδινα το δικαίωμα ακόμα και σε τρόφιμους ευαγών ιδρυμάτων να καταθέσουν τα ... δικά τους σχέδια και να απαιτήσουν λεπτομερή ανάλυση.

1958: Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΓΡΑΦΕ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ... ΘΡΥΛΟΣ !

Καλό είναι να θυμηθούμε τι έγινε στο ελληνικό ποδόσφαιρο το 1958, δηλαδή ΕΞΗΝΤΑ ακριβώς ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ.

Οι τότε αρμόδιοι αποφάσισαν τη διεξαγωγή του πρωταθλήματος σε στυλ ... «ακορντεόν». Από τους πέντε τοπικούς Ομίλους, πού σχηματίστηκαν με γεωγραφικά κριτήρια Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας ( πού και αυτός προήλθε από δύο ... υπό-Ομίλους, Βορρά και Νότου ) βγήκαν εκείνοι πού κατήρτισαν τον Όμιλο του τελικού γύρου.

Σ' αυτόν, μετείχαν οι τρείς πρώτοι του ομίλου Αθηνών ( ΠΑΟ, Πανιώνιος, Αεκ ) οι δύο πρώτοι του Πειραιά ( Ολυμπιακός, Εθνικός ), οι δύο πρώτοι της Θεσσαλονίκης (Άρης και Πάοκ), ο νικητής του μπαράζ των τρίτων Πειραιά – Θεσσαλονίκης ( Απόλλων Καλαμαριάς πού κέρδισε την ΑΕ Νικαίας) και οι νικητές των δύο υπό-Ομίλων της επαρχίας, Δόξα Δράμας ( Βορρά ) και Παναιγιάλειος ( Νότου ).

Σύνολο ΔΕΚΑ ομάδες ( και μη μου πείτε ποια ... καινοτομία σας ... φέρνει στο μυαλό ).

Το πρωτάθλημα, ακόμα και μ' αυτή την ... πειραγμένη αναδιάρθρωση, το πήρε ο ΑΧΤΥΠΗΤΟΣ και ΑΚΑΤΑΝΙΚΗΤΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, με προπονητή τον Ιταλό Μπρούνο Βάλε, πού είχε βεβαίως να κουμαντάρει τους ΥΠΕΡΠΑΙΚΤΕΣ της εποχής, Θεοδωρίδη, Ρωσσίδη, Στεφανάκο, Ξανθόπουλο, Σούλη, Κώστα Παπάζογλου, Ιωάννου, Υφαντή, Μπέμπη, Ψύχο, Ποσειδών, Φίλιππος Τσαντάκης κ.α.

Πρώτος λοιπόν ο Ολυμπιακός, με δεύτερη την Αεκούλα και τρίτο τον Πανιώνιο. Ο Πόα ήταν και τότε τέταρτος, ενώ ο Πάοκ ίσα πού απέφυγε τον υποβιβασμό, στην 8η θέση.

Αξιοσημείωτο επίσης, ότι τα εισιτήρια πού έκοψε ο Ολυμπιακός στον τελικό γύρο, έφτασαν στον εκπληκτικό αριθμό των 229 χιλιάδων, με τον αμέσως επόμενο Παναθηναϊκό να μην ξεπερνάει τις 177 χιλιάδες !

Αυτή ήταν και η τελευταία περίοδος πριν την καθιέρωση της Α' Εθνικής κατηγορίας, με ένα όμιλο από δεκαέξι ομάδες. Σ' αυτή την πρώτη περίοδο 1959 – 1960, μετείχαν δεκαέξι ομάδες από όλη την Ελλάδα, στις οποίες περιλαμβάνονταν και οι δύο τελευταίοι του προηγούμενου πρωταθλήματος ( Καλαμαριά και Παναιγιάλειος ).

ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΟ - ΜΠΛΟΥΝΑ

Πριν από κάνα δυο μήνες και με τίτλο «ΕΠΟ : ΜΕ ΜΙΣΘΟ 5.700, ΓΙΑ ΝΑ ... ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΕΙ !» έγραφα σ' αυτήν εδώ τη στήλη : «Στο μεταξύ, οι προσλήψεις στην Επο του Γραμμένου συνεχίζονται ... απτόητες. Μία από τις πιο πρόσφατες, είναι και η πρόσληψη του δημοσιογράφου – διαχειριστή του γνωστού για τους αγώνες του στο πλευρό της «εξυγίανσης» και του κάθε εξυγιαντή, soccerplus.gr, Μπλούνα. Ο Μπλούνας προσλήφθηκε ως « γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου» με την πρόσθετη ευθύνη της ... «απομαγνητοφώνησης των πρακτικών», με μισθό 5.700 ευρώ το μήνα. Φυσικά μικτά».

Στην πρόσφατη τηλεοπτική «ΔΙΚΗ της Δευτέρας», ο πρώην αρχιδιαιτητής και πρώην μέλος της Επιτροπής Ορισμού Διαιτητών, Σωτήρης Βοργιάς, είπε μεταξύ άλλων : «Θα μιλήσω για έναν εξυγιαντή δημοσιογράφο, ο οποίος προσελήφθη στην ΕΠΟ και ησύχασα, τακτοποιήθηκε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι δημόσιος υπάλληλος στην ΕΡΤ, έχει site μαζί με έναν άλλον, γράφει σε μεγάλη εφημερίδα κι επειδή έκανε ρεπορτάζ και κατήγγειλε την ΕΠΟ μέχρι προχθές, τον προσέλαβαν με 3.600. Και κοιμάμαι ήσυχος''.

Φυσικά, η αναφορά του κ. Βοργιά αφορούσε τον ίδιο δημοσιογράφο Θάνο Μπλούνα, ρεπόρτερ στη ''μεγάλη εφημερίδα'' ( όπως είπε ο Βοργιάς) ''Καθημερινή'' των Αλαφούζων, συντάκτη στο soccerplus.gr και βεβαίως ρεπόρτερ στο ''δημόσιο και όχι κρατικό'' αθλητικό ραδιόφωνο της ΕΡΑ ΣΠΟΡ, στο μέγαρο της ΕΡΤ. Για μία ακόμη φορά, επιβεβαιώθηκαν τα γραπτά μου.

Ο ΠΡΑΣΙΝΟΣ ... RENEGADE!

Αυτή κι' αν είναι κατάντια. Ο Παναθηναϊκός, λέει, έχει συνυπογράψει συμφωνία με τους άλλους ... άστεγους της Σούπερ Λίγκας, με την οποία δεσμεύεται να τους ακολουθήσει στην όποια τηλεοπτική στέγη βρεθεί.

Το οποίον βεβαίως, σημαίνει πως θα πάρει και αυτός ίσο μερίδιο με αυτό πού θα πάρουν οι υπόλοιποι, δηλαδή η Λαμία, ο Παναιτωλικός, ο Ατρόμητος, ο Απόλλωνας και ο άρτοι αφιχθείς Άρης.

Και γιατί υπέγραψε αυτή την τόσο ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΗ συμφωνία ο Παναθηναϊκός ;

Για δύο λόγους. Ο πρώτος, για να «πείσει» τις άλλες άστεγες να συμφωνήσουν στην αλλαγή της ποινής για την αδειοδότηση, ώστε να γλιτώσει τον υποβιβασμό.

Ο δεύτερος, επειδή έχει τον εξευτελισμό στο DNA του. Μια ζωή στην ΞΕΦΤΙΛΑ.

*** ΓΡΑΦΟΥΝ : Η ΠΑΕ Ολυμπιακός στο πλευρό των πλημμυροπαθών της Δυτικής Αττικής. Με χρήματα της ΠΑΕ μας ολοκληρώνεται η ανακατασκευή της πλατείας Κοροπούλη στη Μάνδρα. Εκεί που δεν πάει το Κράτος και ο Τσίπρας, πάει ο Θρύλος, για να βοηθήσει τους πληγέντες από την καταστροφή. Πόσους ΜΗΝΕΣ βρίσκεται εκεί η ΠΑΕ μας, βοηθώντας τον κόσμο; Πού είναι το γελοίο ΣΥΡΙΖΟ-Κράτος ; ( Savvas Gridlock )

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ:

«Τρέμει η θέση του Δημάτου»!

«ΚΥΡΙΕ ΜΑΝΩΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΟΒΑ ΕΠΕΛΕΓΕ ΝΑ ΜΕΤΑΔΙΔΕΙ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΡΙΧΝΕΙ ΛΑΣΠΗ.......ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΕΣΠΑΣΕ Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΓΚΑ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΛΕΞΗΣ !!!!!! ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΤΙ ΝΑ ΜΕΤΑΔΩΣΕΙ ? ΤΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΚΟΥΛΑΣ ΣΤΟ ΤΣΑΜΠΙΟΝ ΛΙΓΚ Ή ΤΟ ΤΡΟΜΕΡΟ ΡΕΚΟΡ ΣΤΟ ΟΥΕΦΑ ΜΕ ΜΗΔΕΝ ΒΑΘΜΟΥΣ ; ΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟ Ο κ. ΔΗΜΑΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΡΕΜΕΙ......ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ.

ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΩ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΤΟΝ κ. ΑΛΕΞΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ, ΕΧΩ ΔΕΙ ΟΜΩΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ... ΕΧΩ ΚΡΙΣΗ ! Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΣΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣΕΙ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΣΟ ΠΑΙΚΤΑΡΑΔΕΣ ΗΤΑΝ Ο ΚΑΣΑΠΗΣ, Ο ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, Ο ΚΟΠΙΤΣΗΣ, Ο ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ, Ο ΓΕΩΡΓΕΑΣ, Ο ΝΤΟΜΠΟΣ, ΚΑΙ ΤΟΣΟΙ ΑΛΛΟΙ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΧΑΣΕ Η ΡΕΑΛ, Η ΜΠΑΓΕΡΝ, Η ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ, Η ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ, Η ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Κ.Λ.Π.

ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΩ ΚΑΙ ΘΑ ΚΛΕΙΣΩ......ΤΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΛΕΩ ΕΙΡΩΝΙΚΑ....Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΚΦΩΝΗΤΗ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ! ΛΥΠΑΜΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΑΛΗ, ΤΟΝ ΚΟΣΜΑ, ΤΟΝ ΣΑΜΠΡΑΚΟ, ΤΟΝ ΚΕΤΣΕΤΖΟΓΛΟΥ, ΤΟΝ ΑΣΒΕΣΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΑΛΛΑ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΦΙΛΟΤΙΜΕΣ ΑΝΤΙΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ !» ( Christos Vogiatzoglou )

Ο ... φιλάργυρος μάνατζερ !

«Κύριε Μανώλη δεν ξέρω αν έμαθες, τον Κάιπερς τον ήθελε ή......Νότιγχαμ αλλά προτίμησε τούς ζητιάνους. Ο μάνατζέρ του όμως το μετάνιωσε γιατί ήτανε φιλάργυρος και έπεισε τον παίκτη να μην πάει, αν και είχε δώσει, λέει, τα χέρια με τον ανοιχτοχέρη και έτσι προτίμησε να μείνει στον Εργοτέλη τής Β' Εθνικής..... Τάδε έφη κάποιος δημοσιογράφος, ονόματι Κιτσιγιάννης !» (Δημήτρης Βολονάκης )

Τι κάθεσαι και διαβάζεις, ρε Δημήτρη!

«Τι θα του σέρνανε οι βαζελόγαβροι;»

«Κυρ Μανώλη έχω μια απορία. Αν ο Ολυμπιακός κατακτούσε το πρωτάθλημα, μετά από 24 χρόνια και του Μαρινάκη του έφευγαν ο προπονητής, ο πρώτος σκόρερ της ομάδας (πηγαίνοντας μάλιστα σε ομάδες β' κατηγορίας του εξωτερικού), ο MVP του πρωταθλήματος σε αντίπαλη και ανταγωνιστική ομάδα, και μια σειρά ακόμα βασικών παικτών γιατί δεν θα ικανοποιούσε τις οικονομικές τους απαιτήσεις, τι θα άκουγε από τους ΑΡΔ; Όχι μόνο των αντίπαλων ΜΜΕ αλλά και τον ''δικών μας;'' Τι θα του σέρνανε οι βαζελόγαυροι του πληκτρολογίου; Τώρα που αυτά συμβαίνουν στο Αεκ του...διοικητή γατούλη, καμιά αντίδραση, κανένα αρνητικό σχόλιο! Αντιθέτως μάλιστα, κάποιοι ΑΡΔάκες τσάτσοι όχι μόνο το περνάνε στα ψιλά, αλλά το παρουσιάζουν σαν σωστή και επιβεβλημένη πολιτική !» ( Μάκης Σβολιαντόπουλος‎ )