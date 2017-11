Η ΠΑΕ Ολυμπιακός συνεχίζει να προσπαθεί υπό την καθοδήγηση του Προέδρου της Βαγγέλη Μαρινάκη για την ανάπτυξη της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης της ομάδας, κάτι το οποίο βρίσκει αναγνώριση και στο εξωτερικό.

Το πρόγραμμα «Μαζί στη Ζωή - Μαζί στον Ολυμπιακό», το οποίο δημιουργήθηκε από τους «ερυθρόλευκους» και σχετίζεται με παιδιά με ειδικές ικανότητες αναδείχθηκε από την UEFA, γεγονός που αποδεικνύει ότι ο Θρύλος συνεχίζει να είναι πρωτοπόρος σε όλα τα επίπεδα.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

Η διαρκής προσπάθεια της ΠΑΕ Ολυμπιακός, υπό την καθοδήγηση του Προέδρου κ. Βαγγέλη Μαρινάκη, για την ανάπτυξη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Θρύλου του ελληνικού ποδοσφαίρου και την προσφορά στους συνανθρώπους μας, αναγνωρίζεται και στο εξωτερικό.

Το υπέροχο πρόγραμμα «Μαζί στη Ζωή - Μαζί στον Ολυμπιακό» (ΕΔΩ το σχετικό link) το οποίο αφορά στο τμήμα που δημιούργησε η ΠΑΕ Ολυμπιακός, στην Ακαδημία του Συλλόγου, για παιδιά με ειδικές ικανότητες, αναδείχθηκε στην επίσημη έρευνα της UEFA «The Engagement of Disabled People in European Football - Best Practice Cases». Η έρευνα έγινε από το Ulster University (Οκτώβριος 2016 - Μάρτιος 2017) για την UEFA και αφορά στις ενέργειες και τα προγράμματα των Ευρωπαϊκών Ομοσπονδιών και των ομάδων, για την δραστηριοποίηση των ΑΜΕΑ στο ποδόσφαιρο, καθώς και για την πρόσβασή τους στα γήπεδα.

Στην έρευνα συμμετείχαν πάνω από 200 Ευρωπαϊκές ομάδες καθώς και Ομοσπονδίες από 34 χώρες: Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ελβετία, Βέλγιο, Ελλάδα, Κύπρος, Πολωνία, Σκωτία, Κροατία, Φινλανδία, Λετονία, Αρμενία, Αυστρία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Γεωργία, Μάλτα, Αζερμπαϊτζάν, Ισλανδία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Δανία, Σλοβακία, Ιρλανδία, Ισραήλ, Βουλγαρία, Ουαλία, Εσθονία, Ουκρανία, Σλοβενία, ΠΓΔΜ.

Από την Ελλάδα συμμετείχαν οι: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Βέροια, ΑΕΛ, Καλλονή, Πανιώνιος, Λεβαδειακός, Αστέρας Τρίπολης, Ξάνθη, Πλατανιάς, Πανθρακικός.

Ως Best Practices επιλέχθηκαν προγράμματα από τις εξής Ομοσπονδίες: Φινλανδία, Βέλγιο, Γερμανία, Βόρεια Ιρλανδία, Γαλλία, ΠΔΓΜ.

Από ομάδες επιλέχθηκαν οι: Ολυμπιακός, Tottenham FC (Αγγλία), FC Utrecht (Ολλανδία), Bate Borisov (Λευκορωσία), ενώ γίνεται αναφορά πως στην Αγγλία πολλές ομάδες εφαρμόζουν προγράμματα για άτομα με αυτισμό.

Δεν πέρασε πολύς καιρός από την ημέρα που ο κ. Βαγγέλης Μαρινάκης πρώτος υπέγραψε την «Αρχή των Αθηνών» (ΕΔΩ το σχετικό link), για το δικαίωμα της συμμετοχής όλων των ανθρώπων στον αθλητισμό! Ο Πρόεδρος του Ολυμπιακού, εδώ και πολλά χρόνια, πράττει και δεν μένει στα λόγια. Δημιουργεί τις συνθήκες ώστε ο Ολυμπιακός να αποτελέσει το «άρμα» της προσφοράς στον συνάνθρωπο και ο Σύλλογός μας διαρκώς πρωτοπορεί και συνεχίζει να ανεβάζει τον πήχη, σε ό,τι αφορά θέματα Κοινωνικής Δραστηριότητας.

Είτε με οικονομική ενίσχυση, εκεί όπου υπάρχει ανάγκη, είτε με την προσφορά αθλητικού υλικού, είτε με τη δημιουργία ειδικών τμημάτων, για την ποδοσφαιρική αγωγή παιδιών με ειδικές ικανότητες, ο Θρύλος, υπό την καθοδήγηση του κ. Βαγγέλη Μαρινάκη, είναι πάντα εκεί, για να επιστρέψει στον κόσμο την αγάπη που λαμβάνει!