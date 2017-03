Ρε Βασιλάκη, άσπρισε η χαίτη σου και μυαλό δεν έβαλες. Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να τιμήσεις το μεροκαματάκι σου, άλλωστε έχεις καταφέρει να υπηρετείς και τους τρείς πρώην «συμμάχους».



Αλλά ρε Βασιλάκη, δε χρειάζεται και να εκτίθεσαι ρε αγόρι μου. Εμείς για σένα το λέμε γιατί είσαι ένα συμπαθητικό κακόμοιρο ανθρωπάκι που γελάμε μαζί σου και θέλουμε να είσαι πάντα καλά για να εξακολουθούμε να γελάμε.



Ρε Βασιλάκη, εντάξει, είσαι υπαλληλάκι του Αλαφούζου στον ΣΚΑΙ και στον ΣΠΟΡfm, είσαι και υπαλληλάκι του Σαββίδη στο SDNA, αλλά είσαι και πρωτοπαλίκαρο του Γατούλη! Πως γίνεται αυτό ρε ατιμούλικο; Και λες και στην εκπομπή σου στο Αλαφούζος FM, ότι είναι εκπομπή που φέρνει αλλεργία στους υπαλλήλους.



Και δεν καταλαβαίναμε γιατί το έλεγες αλλά καταλάβαμε! Ζηλεύουν εννοείς οι υπάλληλοι που εσύ κατάφερες να είσαι πολυ-υπάλληλος και να τα αρπάζεις από παντού ε;. Έτσι Βασιλάκη; Αυτό δεν εννοείς;



Ο Βασιλάκης φίλοι αναγνώστες, έκανε και τον ρεπόρτερ Σούπερ Λιγκ και βγήκε στους φίλους του και μίλησε για τη «νίκη» του τιγρούλη που πήγε λέει στη Λίγκα και «έκανε τη δουλειά του και έφυγε».



Δεν ξέρουμε και δεν ήμασταν στη Λίγκα για να ξέρουμε αν έκανε τη δουλειά του. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι για να περάσει η απόφαση που ο Βασιλάκης βγήκε να πει ότι πέρασε, χρειάζεται ομοφωνία στο Δ.Σ. Και ομοφωνία δεν υπήρχε. Δεν το ήξερε ο Βασιλάκης; Το ήξερε βέβαια, αλλά αυτά του είπαν να πει, αυτά είπε...



Και είναι και σχολιαστής των τοποθετήσεων του Ολυμπιακού ο Βασιλάκης. Λες και τον ρώτησε κανένας τη γνώμη του. Ρε Βασιλάκη, ασχολήσου με το μεροκάματο σου, γράψε μας για το «eye of the tiger» που επέστρεψε και για το πάθος της Παρί ΣΖ να συμφωνήσει με τον Ουζουνίδη, τον καλύτερο κόουτς του ηλιακού συστήματος και ΑΣΕ βρε κακομοίρη τον Ολυμπιακό. Θολώνεις από το μίσος και τα μεροκάματα και δεν ξέρεις τι λες. Και στα λέμε γιατί όπως γράψαμε και παραπάνω εμείς θέλουμε να μην ξεφτιλίζεσαι γιατί για εμάς είσαι σαν stand up comedy ένα πράγμα (στο stand up μην κολλάς, ούτως ή άλλως όρθιος ή καθιστός δεν έχει μεγάλη διαφορά)...



Ξέρεις, λες τις εξυπνάδες σου και εμείς σκάμε στα γέλια. Δε θέλουμε όμως να μαστιγώνεις τον εαυτό σου και να ξεφτιλίζεσαι με κατινιές!