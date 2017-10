Ο Καρίμ Ανσαριφάρντ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστικής της φιλικής αναμέτρησης ανάμεσα στο Ιράν και στο Τογκό.

Η εθνική ομάδα του επιθετικού του Ολυμπιακού κέρδισε 2-0 στο συγκεκριμένο ματς, με τον 27χρονο Ιρανό σέντερ φορ να σημειώνει και τα δύο γκολ του αγώνα.

Ο Ανσαριφάρντ στο 51’ άνοιξε το σκορ για την ομάδα του και στο 60’ έκανε το 2-0, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ της φιλικής αναμέτρησης.

Ο επιθετικός των «ερυθρόλευκων» έδειξε πολύ καλά στοιχεία στο συγκεκριμένο παιχνίδι, στο οποίο μάλιστα φόρεσε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού για το Ιράν στο ημίχρονο, μετά την αποχώρηση του παίκτη του Πανιωνίου, Χατζισαφί. Ο Ανσαριφάρντ αγωνίστηκε σε όλο το παιχνίδι πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση, η οποία δημιουργεί ευχάριστο πονοκέφαλο στον Τάκη Λεμονή, ο οποίος έχει στη διάθεσή του πολλούς και ποιοτικούς επιθετικούς στο ρόστερ του.

Great run by #SamanGhoddos lead to 1-0 goal for #Iran vs #Togo pic.twitter.com/CPXl5mK9DS