Την πρόκρισή της στην επόμενη φάση του βελγικού Κυπέλλου πανηγυρίζει εδώ και λίγες ώρες η Σιντ Τρούιντεν. Μάλιστα, σκόραρε και ο Δημήτρης Γούτας, που στο 100ό λεπτό έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του με 2-1.



Η κανονική διάρκεια της αναμέτρησης είχε ολοκληρωθεί στο 1-1, ο Γούτας έκανε το 2-1 και με δύο γκολ του Βετόκελε, η Σιντ Τρούιντεν κέρδισε με 4-1 και προκρίθηκε στην επόμενη φάση.



Αντίπαλος ήταν η καθόλα αξιόμαχη Ουντ-Χεβέρλε, η οποία είχε ισοφαρίσει το γκολ του Μποτάκα στο 5', με τον Πέρσουνς στο 57'.

I am happy for yesterday's qualification of our @stvv club to the Cup next round.Happy to play & score. Thanks to the @stvvfans for support