Quel bonheur de regoûter aux joies de la Champions League, le chemin est encore long mais confiance absolue dans cette equipe 💪. Merci aux supporters pour cette ambiance indescriptible dans un stade loin d être comble! Ca promet 😲👏 About yesterday, it was a pleasure to make my official start for @olympiacosfc in @uefachampionsleague. Great reaction of all the Team, keep it, never give up💪 And what an amazing support by you supporters🔴⚪️@Gate7 🔥🔥🔥

