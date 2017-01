Στην Ελλάδα θα βρεθεί την ερχόμενη Δευτέρα ο Ρομπέρτο, προκειμένου να βραβευτεί στην 35η Γιορτή του Ποδοσφαιριστή, την οποία διοργανώνει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών.

Ο πρώην τερματοφύλακας του Ολυμπιακού και νυν της Εσπανιόλ θα ταξιδέψει στη χώρα μας για την εκδήλωση, στην οποία θα τιμηθούν οι κορυφαίοι για την αγωνιστική περίοδο 2015-16.

Το ταξίδι του στην Ελλάδα γνωστοποίησε ο ίδιος ο Ρομπέρτο μέσα από τα social media:

It's a pleasure to inform that i will be next monday in Athens at Psap's Gala.