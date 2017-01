Έπειτα από τη συμπλήρωση κάθε μήνα, η ΠΑΕ Ολυμπιακός αναρτά βίντεο με τις καλύτερες «ερυθρόλευκες» στιγμές του συγκεκριμένου μήνα και από προηγούμενα χρόνια.

Έτσι και μετά το τέλος του Δεκεμβρίου, η ΠΑΕ των Πειραιωτών ανέβασε το βίντεο, το οποίο περιλαμβάνει μεγάλες νίκες επί του ΠΑΟ, νίκη-πρόκριση επί της Βέρντερ στο Champions League, αγώνα μεταξύ των φίλων του Ζιντάν και του Ρονάλντο εναντίον επίλεκτων παικτών του Θρύλου και αρκετούς ακόμη σπουδαίους αγώνες.

Δείτε το:

Watch the important moments of Olympiacos' history in December: https://t.co/DXrgeJqhNP #olympiacos #history #moments #glory #legend