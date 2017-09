Στην κορυφαία 11άδα της πρεμιέρας των ομίλων του Champions League συμπεριλήφθηκε ο Φελίπε Πάρντο, στο γνωστό παιχνίδι UEFA Champions League Fantasy. Ο Κολομβιανός εξτρέμ του Ολυμπιακού ξεχώρισε χάρη στα δυο γκολ που σημείωσε στην αναμέτρηση με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας…

