Στην Νότιγχαμ Φόρεστ ανήκει και επίσημα από το βράδυ της Πέμπτης ο Στέφανος Καπίνο!

Ο διεθνής πορτιέρο ανακοινώθηκε από τη βρετανική ομάδα και θα σμίξει ξανά με τον Ανδρέα Μπουχαλάκη, με τον οποίο είχαν συνυπάρξει και στον Ολυμπιακό, αλλά και με τον Απόστολο Βέλλιο, με τον οποίο έχουν αγωνιστεί μαζί στην Εθνική ομάδα.

Ο 23χρόνος πορτιέρο, που θα αγωνίζεται με τον αριθμό 33, υπέγραψε για 2,5 χρόνια, με το συμβόλαιό του να έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2020. Μαζί με τον Καπίνο η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε και την απόκτηση του Ισπανού αριστερού μπακ, Ραφαέλ Φουέντες, ο οποίος μέχρι το περασμένο καλοκαίρι αγωνιζόταν στην Οσασούνα.

Δείτε το… τιτίβισμα της Νότιγχαμ:

✍️ #NFFC are delighted to announce the double signing of Juan Rafael Fuentes and Stefanos Kapino.



➡️ https://t.co/nBYzKNjOsZ pic.twitter.com/9hinwAHaiA