Στηρίζει την Παγκόσμια ημέρα ατόμων με σύνδρομο Down o Ολυμπιακός (pic)

Παγκόσμια ημέρα ατόμων με σύνδρομο Down είναι η σημερινή, Τετάρτη 21 Μαρτίου και η ΠΑΕ Ολυμπιακός έστειλε μήνυμα στήριξης μέσω των social media.

Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ βρίσκεται πάντα κοντά στο συνάνθρωπο, δείχνοντας συνεχώς το κοινωνικό της πρόσωπο και έτσι δεν θα γινόταν να μην στηρίξει τη συγκεκριμένη πολύ ξεχωριστή ημέρα.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Ο Ολυμπιακός στηρίζει την Παγκόσμια ημέρα ατόμων με σύνδρομο Down. / Olympiacos supports the World Down Syndrome Day».