Στο «Παλαου Μπλαουγκράνα» θα βρεθεί απόψε ο πρώην τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, Ρομπέρτο, ο οποίος θα πάει να παρακολουθήσει από κοντά τη μεγάλη μάχη του μπασκετικού Θρύλου κόντρα στην Μπαρτσελόνα.

Ο Ισπανός πορτιέρο, ο οποίος πλέον αγωνίζεται στην Εσπανιόλ, ενημέρωσε μέσω των social media ότι θα βρεθεί στο γήπεδο και θα υποστηρίξει την ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου στη δύσκολη μάχη με τους Καταλανούς.

«Απόψε θα γίνει ένα μεγάλο παιχνίδι με πολλούς φίλους στην Βαρκελώνη. Φυσικά θα είμαι εκεί για να υποστηρίξω τον Ολυμπιακό», ανέφερε χαρακτηριστικά και μάλιστα έβαλε και το hashtag #pamethryle.

Δείτε την ανάρτησή του:

Tonight there is a big game with a lot of friends in Barcelona. And of course i'll be there supporting my @olympiacosbc #pamethryle