Ο Ολυμπιακός το βράδυ της Τετάρτης θα αντιμετωπίσει στο Τορίνο την Γιουβέντους για την 2η αγωνιστική των ομίλων του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» με τον Τάκη Λεμονή, πλέον, στον πάγκο τους θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τους «μπιανκονέρι» με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Ο έμπειρος κόουτς τη σημερινή ημέρα, Δευτέρα πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση στη νέα του θητεία στον Θρύλο και αμέσως μετά το τέλος της ανακοίνωσε και τους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα ταξιδέψουν στην Ιταλία το πρωί της Τρίτης για το μεγάλο παιχνίδι με την Γιουβέντους.

Από την αποστολή των «ερυθρόλευκων» απουσιάζει ο Καπίνο για αγωνιστικούς λόγους, καθώς και οι Ανδρούτσος, Βούκοβιτς. Αντίθετα, ο Μποτία επέστρεψε στην αποστολή του Θρύλου μετά από αρκετό διάστημα απουσίας, λόγω τραυματισμού.

Αναλυτικά η 21μελης αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με την Γιουβέντους:

Μπεν, Μποτία, Καρσελά, Χουτεσιώτης, Τζούρτζεβιτς, Ελαμπντελαουί, Εμενίκε, Ένγκελς, Φιγκέιρας, Φορτούνης, Ζιλέ, Κούτρης, Μάριν, Νικολάου, Οτζίτζα, Πάρντο, Προτό, Ρομαό, Σεμπά, Ταχτσίδης, Ζντιέλαρ.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Γιουβέντους. / The players selected for the match against @juventusfcen. #olympiacos #UCL pic.twitter.com/e6awoWUv8e