Την απόκτηση του Χουάν Κάρλος Παρέδες από την Γουότφορντ ανακοίνωσε το μεσημέρι της Τρίτης ο Ολυμπιακός. Οι πρωταθλητές Ελλάδας έντυσαν στα ερυθρόλευκα τον 29χρονο μπακ, ο οποίος αποτελεί την τρίτη προσθήκη του Θρύλου στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, μετά τους Αλί Σισοκό και Καρίμ Ανσαριφάρντ. Ο Παρέδες είναι διεθνής με το Εκουαδόρ και αποτελεί προσωπική επιλογή του Πάουλο Μπέντο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς αμυντικού Χουάν Κάρλος Παρέδες Ρεάσκο, από την Αγγλική Γουότφορντ».

Το who is who του Χουάν Κάρλος Παρέδες

Ο Χουάν Κάρλος Παρέδες Ρεάσκο (1.78μ.) γεννήθηκε στις 8/07/1987 στην πόλη Esmeraldas του Εκουαδόρ. Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στην άμυνα και δη το δεξιό της άκρο. Άρχισε την καριέρα του στα τμήματα υποδομής της Huracán SC και από τον Ιανουάριο του 2004 έγινε μέλος της πρώτης της ομάδας.

Το 2006 μετακόμισε στην Barcelona SC Guayaquil και έναν χρόνο αργότερα μετεγγράφηκε στην Deportivo Cuenca όπου από εκεί δόθηκε δανεικός για έναν χρόνο στην Rocafuerte FC, η οποία αγωνιζόταν στην τρίτη κατηγορία του Εκουαδόρ. Η παρουσία του έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην άνοδο της ομάδας στη δεύτερη κατηγορία. Μετά το τέλος του δανεισμού του επέστρεψε στην Deportivo Cuenca και από εκεί το 2010 μετακόμισε στην Deportivo Quitο με την οποία αγωνίστηκε στο Copa Libertadores και είχε και την χαρά να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα Εκουαδόρ τη σεζόν 2010-2011!

Το καλοκαίρι του 2013 επέστρεψε στην Barcelona SC Guayaquil όπου φόρεσε τη φανέλα της για έναν χρόνο. Το καλοκαίρι του 2014 έκανε το μεγάλο βήμα στην καριέρα του και ήρθε στην Ευρώπη για λογαριασμό της Watford FC όπου και υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο. Ο Παρέδες αγωνίστηκε σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, σε αυτό της Premier League, πραγματοποιώντας 61 συνολικά συμμετοχές με τη φανέλα των «σφηκών». Πλέον, γίνεται μέλος της σπουδαίας οικογένειας του Ολυμπιακού!

Στην επαγγελματική του καριέρα μετράει 157 συμμετοχές σε επίσημα ματς σε σπουδαία πρωταθλήματα όπως αυτό της Premier League, της Championship, του Copa Sudamericana και του Copa Libertadores. Αναλυτικά, έχει αγωνιστεί σε 32 ματς της Serie A Segunda Etapa, σε 30 της Serie A Primera Etapa, έχει 7 συμμετοχές στο Copa Sudamericana, 27 στο Copa Libertadores, 39 στην Championship και 17 στην Premier League. Ακόμα, έχει αγωνιστεί στο FA Cup μετρώντας 3 συμμετοχές όπως και στο EFL Cup με 2 συμμετοχές.

Είναι επίσης διεθνής με την Εθνική Εκουαδόρ, καθώς έχει φορέσει 66 φορές τη φανέλα με το εθνόσημο. Ο Παρέδες πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στις 10/09/2010 και στη νίκη με 2-1 κόντρα στο Μεξικό. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, ήταν επίσης στην αποστολή της Εθνικής του ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Βραζιλίας το 2014, πραγματοποιώντας μάλιστα, 3 συμμετοχές ως βασικός.