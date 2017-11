Πολλά και δύσκολα παιχνίδια έδωσε ο Ολυμπιακός τον Οκτώβριο, έχοντας έναν γεμάτο μήνα με ματς από όλες τις διοργανώσεις.

Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ κατέγραψε, όπως κάνει κάθε μήνα, τα 7 πιο δημοφιλή video για τον προηγούμενο μήνα, τα οποία προκύπτουν από την προτίμηση που έχουν από τους φίλους του Θρύλου.

Δείτε τα βίντεο:

7. Η προπόνηση πριν την Mπαρτσελόνα! / Training ahead of match against Βarcelona!

6. Περίπατος στους δρόμους της Βαρκελώνης! / Walking about on the streets of Βarcelona!

5. Η προπόνηση πριν τη Mπαρτσελόνα! / Training ahead of match against Βarcelona!

4. Το Olympiacos TV στο κέντρο της Βαρκελώνης! / Olympiacos TV in the center of Barcelona!

3. 24 ώρες στην Ακαδημία του Ολυμπιακού! / 24 hours in Olympiacos Academy!

2. Η πτήση του Ολυμπιακού για τη Βαρκελώνη! / Olympiacos's flight to Barcelona!

1. Η παρακάμερα του Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ / Olympiacos - PAOK behind the scenes