Τα επτά δημοφιλέστερα βίντεο του μηνός Απριλίου ανάρτησε στο διαδίκτυο η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Βάση κλικ, αυτά ήταν τα πιο δημοφιλή και ξεχώρισαν η υποδοχή της ομάδας στην Κέρκυρα, ο τίτλος που κατέκτησαν οι Νέοι, οι δηλώσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη, αλλά και πολλά άλλα βίντεο τα οποία τράβηξαν την προσοχή του ερυθρόλευκου κόσμου.



Δείτε τα



7. Υποδοχή της ομάδας μας στην Κέρκυρα / Reception of our team at Corfu







6. Οικογενειακό γεύμα στο Μικρολίμανο / Family meal in Mikrolimano







5. Πρωταθλητές Ελλάδος οι Νέοι! / Youth team: League Champions!







4. Η απονομή του πρωταθλήματος στους Νέους! / The championship being awarded to the U-20 team!







3. Η παρακάμερα του Ολυμπιακός - ΠΑΣ Γιάννινα / Olympiacos - PAS Giannina behind the scenes







2. Δηλώσεις κ. Βαγγέλη Μαρινάκη / Mr. Evangelos Marinakis' statement







1. Η παρακάμερα του Ολυμπιακός - Πλατανιάς / Olympiacos - Platanias behind the scenes