Τα επτά πιο δημοφιλή βίντεο του μηνός Σεπτεμβρίου ανάρτησε στην ιστοσελίδα της η ΠΑΕ Ολυμπιακός και ξεχωρίζουν αρκετά πράγματα τα οποία μπορείτε να δείτε, όπως είναι οι δηλώσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη στη Nova, το αντίο του Παναγιώτη Ρέτσου, που παίζει πλέον στη Λεβερκούζεν, αλλά και highlights από αγώνες και παρακάμερες. Τα βίντεο έχουν επιλεγεί βάση «ερυθρόλευκων» κλικ.



Αναλυτικά



7) Highlights: Ολυμπιακός - Αστέρας Τρίπολης 2-1 / Highlights: Olympiacos - Asteras Tripolis 2-1







6) Η προπόνηση πριν την Σπόρτινγκ! / Training ahead of match against Sporting CP!





5) Η παρακάμερα του Α.Ο. Ξάνθη - Ολυμπιακός / AO Xanthi - Olympiacos FC behind the scenes







4) Η προπόνηση πριν τη Γιουβέντους! / Training ahead of match against Juventus!







3) Η πτήση του Ολυμπιακού για το Τορίνο! / Olympiacos's flight to Turin!







2) Δηλώσεις κ. Βαγγέλη Μαρινάκη on camera (NOVA) / Mr. Evangelos Marinakis' statement on camera (NOVA)







1) Το «αντίο» του Ρέτσου / Retsos bids the family of Olympiacos farewell