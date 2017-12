Με βάση τις δικές σας προτιμήσεις που αποτυπώνονται με τα views σε κάθε video βγάζουμε την πρώτη επτάδα με αυτά που είδατε περισσότερο.

Έτσι λοιπόν για τον μήνα Νοέμβριο, η πρώτη επτάδα αποτελείται από τα εξής:

7 Δηλώσεις Κούτρη (Ολυμπιακός - Λεβαδειακός 2-1) / Koutris statements (Olympiacos - Levadiakos 2-1)

6 Η παρακάμερα του Ολυμπιακός - Λεβαδειακός / Olympiacos - Levadiakos behind the scenes

5 Ο Ολυμπιακός δίπλα στους πολίτες της Μάνδρας / Olympiacos stands by our fellow citizens in Mandra

4 Η πτήση του Ολυμπιακού για τη Λισαβόνα! / Olympiacos's Flight to Lisbon!

3 Η παρακάμερα του Ολυμπιακός - Πλατανιάς / Olympiacos - Platanias behind the scenes

2 Ο κ. Μαρινάκης δίπλα στους πολίτες της Μάνδρας / Mr. Marinakis stands by our fellow citizens in Mandra

1 Η παρακάμερα του Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα / Olympiacos - Barcelona behind the scenes