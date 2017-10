Ο Μπιορν Ένγκελς ανυπομονεί για τον αγώνα με την Μπαρτσελόνα και ανάρτησε το παρακάτω μήνυμα στα social media.



«Το Champions League επιστρέφει στο Καραϊσκάκη απόψε! Πάμε θρυλάρα», ήταν το μήνυμα του Βέλγου, που ελπίζουμε αυτός και οι συμπαίκτες του να μας έχουν ετοιμάσει κάτι καλό απόψε.

The @ChampionsLeague is back at Karaiskakis tonight! Παμε θρυλαρα👊🏻🔴⚪️ #UCL #OlyBarca pic.twitter.com/Yk4SDguSO2