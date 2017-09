Σαν σήμερα το 2002, ο Ολυμπιακός συνέτριψε στη Ριζούπολη με 6-2 τη Λεβερκούζεν, φιναλίστ του Champions League την περασμένη σεζόν.



Ο Θρύλος είχε κάνει καταπληκτικό παιχνίδι, με τον Ζε Ελίας να το θυμάται αυτό και να γράφει στα social media.



«Θυμάμαι, κάναμε σπουδαίο ματς, ήταν τιμή που έπαιξα στον Ολυμπιακό», ήταν το μήνυμά του.



Κι εμείς δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ, Βραζιλιάνε.

I remember, we did a great game, it was an honor to have played in Olympiacos. https://t.co/2ppG52xXnh